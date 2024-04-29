Главы МИД прибалтийских стран обвинили Росcию в подавлении GPS

«Мы рассматриваем происходящее с GPS как часть враждебной деятельности России и обязательно обсудим это с нашими союзниками. Такие действия представляют собой гибридную атаку и несут угрозу для нашей безопасности», — сказал FT глава МИД Эстонии Маргус Цахкна.
Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис сообщил изданию, что проблемы с GPS в Балтийском море рядом с границей России становятся слишком опасными, чтобы их игнорировать. По оценкам экспертов, как пишет FT, нарушение качества сигналов затронуло десятки тысяч гражданских рейсов за последние месяцы.
Власти балтийских стран считают, что за проблемами с GPS стоит Россия. Один из анонимных чиновников в разговоре с газетой предположил, что они связаны с попытками Москвы защитить Калининградскую область от возможных атак украинских беспилотников.