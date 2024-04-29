Главы МИД прибалтийских стран обвинили Росcию в подавлении GPS

Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис сообщил изданию, что проблемы с GPS в Балтийском море рядом с границей России становятся слишком опасными, чтобы их игнорировать. По оценкам экспертов, как пишет FT, нарушение качества сигналов затронуло десятки тысяч гражданских рейсов за последние месяцы.