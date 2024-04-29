Казахстанцы смогут посещать Лаос без визы

В свою очередь граждане Лаоса, владельцы действительных дипломатических и официальных паспортов, освобождаются от визовых требований для въезда, пребывания, выезда или транзита через территорию Казахстана на срок не более 90 календарных дней в течение периода в 180 календарных дней с даты их въезда при условии, что они не будут заниматься трудовой деятельностью, любой предпринимательской или иной оплачиваемой деятельностью на территории РК.