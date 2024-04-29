Казахстанцы смогут посещать Лаос без визы

«Одобрить прилагаемый проект Соглашения между Правительством РК и Правительством Лаосской Народно-Демократической Республики об освобождении от визовых требований владельцев дипломатических и служебных/официальных паспортов», — говорится в документе.
Посол РК в Социалистической Республике Вьетнам Тумыша Каната Кобыландыулы уполномочен подписать соглашение от имени правительства Казахстана.
Соглашение предусматривает, что граждане РК, владельцы действительных дипломатических и служебных паспортов, освобождаются от визовых требований для въезда, пребывания, выезда или транзита через территорию Лаосской Народно-Демократической Республики на срок не более 90 календарных дней в течение периода в 180 календарных дней с даты их въезда при условии, что они не будут заниматься любой трудовой деятельностью, любой предпринимательской или иной оплачиваемой деятельностью на территории Лаоса.
В свою очередь граждане Лаоса, владельцы действительных дипломатических и официальных паспортов, освобождаются от визовых требований для въезда, пребывания, выезда или транзита через территорию Казахстана на срок не более 90 календарных дней в течение периода в 180 календарных дней с даты их въезда при условии, что они не будут заниматься трудовой деятельностью, любой предпринимательской или иной оплачиваемой деятельностью на территории РК.
Постановление вводится в действие со дня его подписания.
Лаос — гористая страна в Юго-Восточной Азии, по территории которой протекает река Меконг. Страна славится своей французской колониальной архитектурой, племенными поселениями на вершинах холмов и буддистскими монастырями.