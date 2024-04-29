Politico: Молдавия нашла рычаг для возвращения под контроль Приднестровья

Как пишет Politico, отказ Молдавии от электроэнергии из Приднестровья может разрушить политический режим в самопровозглашенной республике. «Элиты Приднестровья уже признают, что мы покупаем электроэнергию в регионе не потому, что должны это делать, а потому, что альтернативой станет начало в регионе гуманитарного кризиса», — заявил Politico министр энергетики страны Виктор Парликов.