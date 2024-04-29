Politico: Молдавия нашла рычаг для возвращения под контроль Приднестровья

«Сейчас у нас есть сильный стимул для мирной реинтеграции страны. Разрешение конфликта означает полную реинтеграцию и установление контроля Молдовой над своими суверенными границами», — сказал господин Попшой в разговоре с Politico.
Он уточнил, что газ Молдавия покупает на международном рынке, а электроэнергию будет закупать у Румынии после завершения строительства высоковольтных линий. Politico уточняет, что примерно 80% электроэнергии Молдавия получает с Кучурганской электростанции, которая находится в Приднестровье. Непризнанная республика благодаря этому пополняет свой бюджет, отмечает издание.
Как пишет Politico, отказ Молдавии от электроэнергии из Приднестровья может разрушить политический режим в самопровозглашенной республике. «Элиты Приднестровья уже признают, что мы покупаем электроэнергию в регионе не потому, что должны это делать, а потому, что альтернативой станет начало в регионе гуманитарного кризиса», — заявил Politico министр энергетики страны Виктор Парликов.
При этом, как сказал изданию министр энергетики Молдавии Виктор Парликов, крах экономики Приднестровья также может нанести вред местным жителям, которых Кишинев хочет реинтегрировать в молдавское общество. «Речь идет о 300 тысячах человек, почти все они — наши граждане, и им необходимо обеспечить базовые услуги», — пояснил он.
Как отмечает Politico, для Молдавии реинтеграция Приднестровья после намеренного экономического краха непризнанной республики, станет сродни воссоединению Германии после падения Берлинской стены.
В октябре 2021 года в Молдавии ввели режим ЧП из-за энергетического кризиса. Его отменили в феврале 2024 года. В октябре 2023 года президент Молдавии Майя Санду говорила, что в ближайшие два года Кишинев продолжит закупать электроэнергию в Приднестровье.
28 февраля на съезде депутатов ПМР были приняты резолюции с просьбой о дипломатической поддержке со стороны России из-за экономической блокады со стороны Молдавии. При этом в марте МИД Приднестровья отверг планы попросить о присоединении к России.