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Politico: Молдавия нашла рычаг для возвращения под контроль Приднестровья

Министр иностранных дел Молдавии Михаил Попшой заявил, что страна снижает энергетическую зависимость от России и непризнанной Приднестровской молдавской республики (ПМР) за счет помощи Европы. По его мнению, это может позволить Кишиневу в итоге вернуть контроль над Приднестровьем.

Источник: Reuters

«Сейчас у нас есть сильный стимул для мирной реинтеграции страны. Разрешение конфликта означает полную реинтеграцию и установление контроля Молдовой над своими суверенными границами», — сказал господин Попшой в разговоре с Politico.

Он уточнил, что газ Молдавия покупает на международном рынке, а электроэнергию будет закупать у Румынии после завершения строительства высоковольтных линий. Politico уточняет, что примерно 80% электроэнергии Молдавия получает с Кучурганской электростанции, которая находится в Приднестровье. Непризнанная республика благодаря этому пополняет свой бюджет, отмечает издание.

Как пишет Politico, отказ Молдавии от электроэнергии из Приднестровья может разрушить политический режим в самопровозглашенной республике. «Элиты Приднестровья уже признают, что мы покупаем электроэнергию в регионе не потому, что должны это делать, а потому, что альтернативой станет начало в регионе гуманитарного кризиса», — заявил Politico министр энергетики страны Виктор Парликов.

При этом, как сказал изданию министр энергетики Молдавии Виктор Парликов, крах экономики Приднестровья также может нанести вред местным жителям, которых Кишинев хочет реинтегрировать в молдавское общество. «Речь идет о 300 тысячах человек, почти все они — наши граждане, и им необходимо обеспечить базовые услуги», — пояснил он.

Как отмечает Politico, для Молдавии реинтеграция Приднестровья после намеренного экономического краха непризнанной республики, станет сродни воссоединению Германии после падения Берлинской стены.

В октябре 2021 года в Молдавии ввели режим ЧП из-за энергетического кризиса. Его отменили в феврале 2024 года. В октябре 2023 года президент Молдавии Майя Санду говорила, что в ближайшие два года Кишинев продолжит закупать электроэнергию в Приднестровье.

28 февраля на съезде депутатов ПМР были приняты резолюции с просьбой о дипломатической поддержке со стороны России из-за экономической блокады со стороны Молдавии. При этом в марте МИД Приднестровья отверг планы попросить о присоединении к России.

энергетика