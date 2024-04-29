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Мирзиёеву доложили о подготовке к III Ташкентскому международному инвестфоруму

ТМИФ, который пройдет в столице Узбекистана 2—3 мая — одно из масштабных событий не только для республики, но и для региона в целом.

Источник: Пресс-служба президента Узбекистана

ТАШКЕНТ, 29 апр — Sputnik. Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией о ходе подготовки к III Ташкентскому международному инвестиционному форуму (ТМИФ), сообщает пресс-служба президента.

ТМИФ — одно из масштабных событий не только для Узбекистана, но и для региона в целом.

Как отмечалось, престиж и масштаб этого мероприятия продолжают расти.

«Если на первый форум в 2022 году приехали более тысячи иностранных гостей из 56 стран, то в этом году ожидается участие почти 2,5 тыс. человек из 84 стран. Среди них будут представители правительств, руководители крупных компаний, а также высокие гости из международных организаций, таких как ООН, ЕБРР, ОПЕК, ШОС», — говорится в сообщении.

В соответствии с распоряжением Кабмина проведена тщательная подготовка к форуму. МИПТ Узбекистана совместно с соответствующими министерствами принял все необходимые организационные меры.

Форум является эффективной площадкой для демонстрации экономических возможностей республики и заключения взаимовыгодных соглашений. Его программа включает более 40 мероприятий: пленарное заседание на уровне главы государства, секционные заседания, дискуссионные встречи экспертов, в том числе панельные сессии, круглые столы, B2B переговоры, а также презентации и заседания межправкомиссий. Также предусмотрена церемония запуска в Узбекистане ряда проектов.

«Глава нашего государства дал указания по обеспечению высокого уровня организации форума и полномасштабной демонстрации инвестиционного потенциала каждой отрасли и региона», — говорится в сообщении.

Кроме того, 3 мая состоится вторая пленарная сессия Совета иностранных инвесторов при президенте Узбекистана.

Данный совет на основе мирового опыта и передовых практик дает правительству Узбекистана рекомендации по наиболее важным направлениям инвестиционного, промышленно-технологического и инновационного развития страны. На предстоящем заседании также рассмотрят актуальные вопросы улучшения инвестиционного климата и реализации перспективных проектов.

Для справки: Третий Ташкентский международный инвестиционный форум пройдет 2—3 мая.

Шавкат Мирзиеев