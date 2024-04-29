Мирзиёеву доложили о подготовке к III Ташкентскому международному инвестфоруму

ТАШКЕНТ, 29 апр — Sputnik. Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией о ходе подготовки к III Ташкентскому международному инвестиционному форуму (ТМИФ), сообщает пресс-служба президента.
ТМИФ — одно из масштабных событий не только для Узбекистана, но и для региона в целом.
Как отмечалось, престиж и масштаб этого мероприятия продолжают расти.
«Если на первый форум в 2022 году приехали более тысячи иностранных гостей из 56 стран, то в этом году ожидается участие почти 2,5 тыс. человек из 84 стран. Среди них будут представители правительств, руководители крупных компаний, а также высокие гости из международных организаций, таких как ООН, ЕБРР, ОПЕК, ШОС», — говорится в сообщении.
В соответствии с распоряжением Кабмина проведена тщательная подготовка к форуму. МИПТ Узбекистана совместно с соответствующими министерствами принял все необходимые организационные меры.
«Глава нашего государства дал указания по обеспечению высокого уровня организации форума и полномасштабной демонстрации инвестиционного потенциала каждой отрасли и региона», — говорится в сообщении.
Кроме того, 3 мая состоится вторая пленарная сессия Совета иностранных инвесторов при президенте Узбекистана.
Данный совет на основе мирового опыта и передовых практик дает правительству Узбекистана рекомендации по наиболее важным направлениям инвестиционного, промышленно-технологического и инновационного развития страны. На предстоящем заседании также рассмотрят актуальные вопросы улучшения инвестиционного климата и реализации перспективных проектов.
Для справки: Третий Ташкентский международный инвестиционный форум пройдет