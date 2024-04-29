Мирзиёеву доложили о подготовке к III Ташкентскому международному инвестфоруму

«Если на первый форум в 2022 году приехали более тысячи иностранных гостей из 56 стран, то в этом году ожидается участие почти 2,5 тыс. человек из 84 стран. Среди них будут представители правительств, руководители крупных компаний, а также высокие гости из международных организаций, таких как ООН, ЕБРР, ОПЕК, ШОС», — говорится в сообщении.