Азербайджан и Армения проведут переговоры в Алматы — МИД озвучил подробности

АСТАНА, 29 апр — Sputnik. Предстоящие переговоры Азербайджана и Армении будут проведены исключительно между сторонами, речь о посредничестве Астаны не идет. Об этом сообщил официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров.
«Действительно, такие переговоры планируются у нас в Алматы. Мы сейчас на связи с нашими коллегами в Азербайджане и в Армении. Предстоящие переговоры будут проведены исключительно между сторонами. Речь о посредничестве Астаны не идет. Мы лишь оказываем услуги доброй воли — так называемый good office».
Более детальную информацию МИД сообщит дополнительно. Дата переговоров пока неизвестна.
«Если эти две стороны придут к миру и это будет подписано у нас, положительный эффект скажется не только на Казахстане, но и на всем регионе», — добавил Смадияров.
Ранее президент Ильхам Алиев заявил, что министры иностранных дел Азербайджана и Армении в ближайшее время встретятся в Алматы.