Азербайджан и Армения проведут переговоры в Алматы — МИД озвучил подробности

«Действительно, такие переговоры планируются у нас в Алматы. Мы сейчас на связи с нашими коллегами в Азербайджане и в Армении. Предстоящие переговоры будут проведены исключительно между сторонами. Речь о посредничестве Астаны не идет. Мы лишь оказываем услуги доброй воли — так называемый good office».