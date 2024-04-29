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Азербайджан и Армения проведут переговоры в Алматы — МИД озвучил подробности

Алматы станет площадкой для встречи глав МИД Азербайджана и Армении.

Источник: Пресс-служба МИД Казахстана

АСТАНА, 29 апр — Sputnik. Предстоящие переговоры Азербайджана и Армении будут проведены исключительно между сторонами, речь о посредничестве Астаны не идет. Об этом сообщил официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров.

«Действительно, такие переговоры планируются у нас в Алматы. Мы сейчас на связи с нашими коллегами в Азербайджане и в Армении. Предстоящие переговоры будут проведены исключительно между сторонами. Речь о посредничестве Астаны не идет. Мы лишь оказываем услуги доброй воли — так называемый good office».

сказал Айбек Смадияров на брифинге в Астане.

Более детальную информацию МИД сообщит дополнительно. Дата переговоров пока неизвестна.

«Если эти две стороны придут к миру и это будет подписано у нас, положительный эффект скажется не только на Казахстане, но и на всем регионе», — добавил Смадияров.

Ранее президент Ильхам Алиев заявил, что министры иностранных дел Азербайджана и Армении в ближайшее время встретятся в Алматы.