Блинкен заявил, что Китай услышал позицию США по поддержке РФ

Госсекретарь США рассказал о том, что беседовал с председателем КНР Си Цзиньпином и главой МИД КНР Ван И о той поддержке, которую Китай якобы оказывает России. «С моей стороны было бы нечестно говорить за них или характеризовать их реакцию. Я не собираюсь вешать ярлыки. Могу только сказать, что они нас ясно услышали», — сказал Блинкен на мероприятии Всемирного экономического форума в Саудовской Аравии.