Блинкен заявил, что Китай услышал позицию США по поддержке РФ

ДУБАЙ, 29 апреля. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Китай услышал американскую позицию по поддержке России, но отказался раскрывать, что ему сказали представители руководства КНР на встречах по этой теме.
Госсекретарь США рассказал о том, что беседовал с председателем КНР Си Цзиньпином и главой МИД КНР Ван И о той поддержке, которую Китай якобы оказывает России. «С моей стороны было бы нечестно говорить за них или характеризовать их реакцию. Я не собираюсь вешать ярлыки. Могу только сказать, что они нас ясно услышали», — сказал Блинкен на мероприятии Всемирного экономического форума в Саудовской Аравии.
Ранее госсекретарь США на встрече с главой МИД КНР выразил обеспокоенность в связи с поддержкой России, которую якобы оказывает Китай. Озабоченность главы американского внешнеполитического ведомства касалась «поддержки КНР российской оборонно-промышленной базы». Си Цзиньпин на встрече с Блинкеном отметил, что Пекин и Вашингтон вправе самостоятельно выбирать своих друзей и партнеров.