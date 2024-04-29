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Блинкен заявил, что Китай услышал позицию США по поддержке РФ

При этом американский госсекретарь отказался раскрывать, что ему сказали представители руководства КНР на встречах по этой теме.

Источник: Reuters

ДУБАЙ, 29 апреля. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Китай услышал американскую позицию по поддержке России, но отказался раскрывать, что ему сказали представители руководства КНР на встречах по этой теме.

Госсекретарь США рассказал о том, что беседовал с председателем КНР Си Цзиньпином и главой МИД КНР Ван И о той поддержке, которую Китай якобы оказывает России. «С моей стороны было бы нечестно говорить за них или характеризовать их реакцию. Я не собираюсь вешать ярлыки. Могу только сказать, что они нас ясно услышали», — сказал Блинкен на мероприятии Всемирного экономического форума в Саудовской Аравии.

Ранее госсекретарь США на встрече с главой МИД КНР выразил обеспокоенность в связи с поддержкой России, которую якобы оказывает Китай. Озабоченность главы американского внешнеполитического ведомства касалась «поддержки КНР российской оборонно-промышленной базы». Си Цзиньпин на встрече с Блинкеном отметил, что Пекин и Вашингтон вправе самостоятельно выбирать своих друзей и партнеров.

дипломатия