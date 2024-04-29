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Дмитрий Холин назначен замполитом батальона 30-й мотострелковой бригады

Бывшего вице-губернатора — главу администрации губернатора Самарской области Дмитрия Холина назначили на должность замполита батальона 30-й отдельной мотострелковой бригады 2-й гвардейской армии. Об этом сообщает источник «Ъ-Волга».

30-я отдельная мотострелковая бригада находится в зоне действия СВО. Именно она заняла большую часть поселка Очеретино.

В ближайшее время отправка Дмитрия Холина в зону действия СВО не планируется, он пока останется в поселке Рощинский.

Чиновник вернулся на военную службу в поселке Рощинский в пятницу, 26 апреля. Связано это с получением Дмитрием Холиным повестки военной комендатуры с требованием явиться в бригаду для прохождения службы. Ранее подписанный командующим 2-й армии приказ о демобилизации был отменен как незаконный по результатам проверки военной прокуратуры.

В сентябре 2022 года Дмитрия Холина, являющегося депутатом Самарской губернской думы, мобилизовали. Он добровольно поступил на военную службу, отказавшись от положенной ему отсрочки. Дмитрий Холин служил сначала замполитом батальона 30-й отдельной мотострелковой бригады 2-й гвардейской армии, затем начальником отделения боевой подготовки в звании майора.

В феврале 2024 чиновника демобилизовали, после чего его утвердили на должность главы администрации губернатора Самарской области по представлению главы региона Дмитрия Азарова.