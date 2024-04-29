Дмитрий Холин назначен замполитом батальона 30-й мотострелковой бригады

Чиновник вернулся на военную службу в поселке Рощинский в пятницу, 26 апреля. Связано это с получением Дмитрием Холиным повестки военной комендатуры с требованием явиться в бригаду для прохождения службы. Ранее подписанный командующим 2-й армии приказ о демобилизации был отменен как незаконный по результатам проверки военной прокуратуры.