Лукашенко подписал указ о призыве офицеров запаса на военную службу

Документ предусматривает призыв в 2024 году в Вооруженные Силы и органы пограничной службы граждан мужского пола в возрасте до 27 лет, которые прошли обучение по соответствующим программам подготовки офицеров запаса на военных кафедрах или факультетах, имеют воинское звание офицера и зачислены в запас.