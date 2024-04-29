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Захарова прокомментировала ситуацию с автобусом с гражданами Молдавии

МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала ситуацию с автобусом с гражданами Молдавии на литовской границе, где, по данным СМИ, проводились проверки пассажиров на политические темы.

Источник: © РИА Новости

Издание «Комсомольская правда в Молдове» со ссылкой на одного из пассажиров ранее сообщило, что автобус с 57 гражданами Молдавии, следующий по маршруту Санкт-Петербург-Тирасполь, почти двое суток стоит на литовской таможне. По данным издания, некоторых из пассажиров отправили на детектор лжи, кого-то спрашивали, чей Крым, а у кого-то интересовались отношениями к событиям на Украине.

«И ведь опять “цивилизованные” в ОБСЕ и Совете Европы не увидят ничего предосудительного, не заметят унижения человеческого достоинства, издевательства над здравым смыслом тоже не зафиксируют», — написала Захарова в телеграм-канале.

Захарова Мария