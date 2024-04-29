Захарова прокомментировала ситуацию с автобусом с гражданами Молдавии

Издание «Комсомольская правда в Молдове» со ссылкой на одного из пассажиров ранее сообщило, что автобус с 57 гражданами Молдавии, следующий по маршруту Санкт-Петербург-Тирасполь, почти двое суток стоит на литовской таможне. По данным издания, некоторых из пассажиров отправили на детектор лжи, кого-то спрашивали, чей Крым, а у кого-то интересовались отношениями к событиям на Украине.