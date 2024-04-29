Казахстан опроверг информацию о привлечении к СВО осужденных в России казахстанцев

АСТАНА, 29 апр — Sputnik. Официальный представитель министерства иностранных дел Казахстана Айбек Смадияров опроверг информацию о якобы насильном привлечении к СВО казахстанцев, отбывающих наказание в России.
Ранее в соцсетях появились сообщения о том, что казахстанцы, которые находятся под следствием либо уже сидят в российских тюрьмах, забираются насильно в зону проведения СВО в сторону Украины.
«Это неправда, ни один гражданин Казахстана, который отбывает наказание в российских тюрьмах либо находится под следствием, не был привлечен к военным действиям».
По его словам, сейчас около 10 граждан Казахстана находятся под следствием в России.
«По нашим данным, они нашли работу в Telegram-каналах или в социальных сетях. Детали их родственники знают, мы с ними неоднократно связывались», — добавил представитель МИД.
Консул несколько раз выезжал к этим гражданам, лично встречался и следит за правомерностью всех предъявленных обвинений, оказывает консульскую и правовую помощь, заверил он.