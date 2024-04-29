Оппозиция в Молдавии обвинила власти страны в систематической коррупции

Санду в марте 2022 года подписала заявку о вступлении республики в Евросоюз, отметив, что процесс евроинтеграции необходимо ускорить. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня 2022 года одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Еврокомиссия выдвинула Молдавии девять условий, которые страна должна выполнить для вступления в ЕС. Позже Кишинев отчитался о выполнении только трех условий, по четырем обязательствам был достигнут недостаточный прогресс. Речь идет о борьбе с коррупцией, деолигархизации, борьбе с организованной преступностью, реформах системы правосудия. При этом относительный прогресс отмечен в реформе государственного управления, управлении государственными финансами.