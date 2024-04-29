Оппозиция в Молдавии обвинила власти страны в систематической коррупции

КИШИНЕВ, 29 апр — РИА Новости. Власти Молдавии погрязли в коррупции в сфере правосудия, заявил лидер оппозиционной в стране партии «Шанс» Алексей Лунгу.
«Молдавия снова “отличилась” в рейтинге восприятия коррупции, который проводит Transparency International — мы на 76-м месте из 180 стран и набрали меньше 50 баллов, что говорит о серьезных проблемах в этой сфере. Эксперты отмечают связь между высоким уровнем коррупции и ограничением доступа к правосудию для уязвимых слоев населения. По сути, власти и их приближенные захватили судебную систему, процветает взяточничество. Режим Санду настолько погряз в коррупции, что это замечают далеко за пределами страны», — написал политик в своем Telegram-канале.
Оппозиционер напомнил, что госдеп США в своем недавнем докладе также отметил, что коррупция затрагивает все институты государственного управления в Молдавии.
«Она (коррупция) в правительстве, в судебной системе, во всем, чего касается рука правящей партии “Действие и солидарность”. При этом сама госпожа президент на каждом шагу только и рассказывает, как она с этим явлением рьяно борется. Но саму себя Санду победить вряд ли сможет», — добавил Лунгу.
Санду в марте 2022 года подписала заявку о вступлении республики в Евросоюз, отметив, что процесс евроинтеграции необходимо ускорить. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня 2022 года одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Еврокомиссия выдвинула Молдавии девять условий, которые страна должна выполнить для вступления в ЕС. Позже Кишинев отчитался о выполнении только трех условий, по четырем обязательствам был достигнут недостаточный прогресс. Речь идет о борьбе с коррупцией, деолигархизации, борьбе с организованной преступностью, реформах системы правосудия. При этом относительный прогресс отмечен в реформе государственного управления, управлении государственными финансами.