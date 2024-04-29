Таджикистан заявил России протест из-за нарушения прав таджиков

«В ноте отмечается, что такого рода действия применяются исключительно в отношении граждан Таджикистана, что в корне несовместимо с духом и традициями таджикско-российских отношений», — говорится в сообщении ведомства в Telegram.
Вчера, 28 апреля, МИД Таджикистана сообщал, что в московских аэропортах в результате тщательных проверок застряли около тысячи граждан республики. Кроме того, издание «Азия-Плюс» писало, что с 22 апреля на казахстанско-российской границе в Оренбургской области застряли около 180 автомобилей с таджикскими номерами из-за тщательных проверок на въезде. На фоне этого МИД Таджикистана рекомендовал своим гражданам временно отказаться от поездок в Россию на всех видах транспорта без острой необходимости.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова объясняла проверки повышенными мерами безопасности после теракта в «Крокус Сити Холле». При этом, по ее словам, проверки не связаны с национальностью граждан и носят временный характер. «Российская сторона принимает исчерпывающие меры для скорейшего разрешения сложившейся ситуации. Рассчитываем на понимание», — заявила госпожа Захарова 27 апреля.
Ужесточение миграционной политики власти России стали обсуждать после теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле». Четверо предполагаемых террористов имеют гражданство Таджикистана, а большая часть арестованных за пособничество — уроженцы этой страны. 27 апреля в Госдуму был внесен законопроект, который сокращает срок пребывания иностранцев в России до 90 суток в течение года и вводит режим высылки нелегальных мигрантов. Минцифры, в свою очередь, предложило обязать иностранных граждан при покупке сим-карты в РФ сдавать биометрические данные. Кроме того, все 12 университетов, уполномоченных проводить экзамены по русскому языку для иностранцев, расторгли договоры с коммерческими партнерами по поручению главы Минобрнауки Валерия Фалькова.