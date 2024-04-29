Таджикистан заявил России протест из-за нарушения прав таджиков

Ужесточение миграционной политики власти России стали обсуждать после теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле». Четверо предполагаемых террористов имеют гражданство Таджикистана, а большая часть арестованных за пособничество — уроженцы этой страны. 27 апреля в Госдуму был внесен законопроект, который сокращает срок пребывания иностранцев в России до 90 суток в течение года и вводит режим высылки нелегальных мигрантов. Минцифры, в свою очередь, предложило обязать иностранных граждан при покупке сим-карты в РФ сдавать биометрические данные. Кроме того, все 12 университетов, уполномоченных проводить экзамены по русскому языку для иностранцев, расторгли договоры с коммерческими партнерами по поручению главы Минобрнауки Валерия Фалькова.