Санду сообщила о расследовании в отношении оппозиционного блока «Победа»

«Насколько я знаю, правоохранительные органы начали расследование… Главное — дождаться результата. Мы видим, как одни ведомства хорошо выполняют свою работу — полиция, Служба информации и безопасности. После этого (расследование — Ред.) переходит на следующий этап, в новое учреждение, а там уже ничего дальше не происходит. Такие действия должны быть санкционированы, потому что они противоречат молдавскому законодательству».