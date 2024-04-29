Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Санду сообщила о расследовании в отношении оппозиционного блока «Победа»

Президент Молдовы рассчитывает, что расследование в отношении блока «Победа» будет доведено до конца.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 29 апр — Sputnik. В отношении оппозиционного предвыборного блока «Победа» ведется расследование. Об этом рассказала президент Молдовы Майя Санду на встрече с диаспорой, проживающей в Бельгии.

Президент также выразила надежду, что расследование будет доведено до конца, сообщает издание Jurnal.md.

«Насколько я знаю, правоохранительные органы начали расследование… Главное — дождаться результата. Мы видим, как одни ведомства хорошо выполняют свою работу — полиция, Служба информации и безопасности. После этого (расследование — Ред.) переходит на следующий этап, в новое учреждение, а там уже ничего дальше не происходит. Такие действия должны быть санкционированы, потому что они противоречат молдавскому законодательству».

подчеркнула глава государства.

При этом Санду отметила, что администрация президента не должна предпринимать никаких действий в данном расследовании, «потому что в таких случаях адвокаты тех, кто совершает подобные преступления, говорят, что здесь замешана политика».

О создании нового избирательного блока «Победа» было объявлено в воскресенье, 21 апреля, в Москве, где прошел съезд оппозиционных сил Молдовы. В блок «Победа» вошли партии «Шор», «Шанс», «Возрождение», Victorie и «Альтернативная сила спасения Молдовы».

По прибытии участников встречи назад в Молдову в аэропорту Кишинева они были подвергнуты многочасовым допросам и запугиванию, у людей изымали наличные деньги, мобильные телефоны.