Санду сообщила о расследовании в отношении оппозиционного блока «Победа»

КИШИНЕВ, 29 апр — Sputnik. В отношении оппозиционного предвыборного блока «Победа» ведется расследование. Об этом рассказала президент Молдовы Майя Санду на встрече с диаспорой, проживающей в Бельгии.
Президент также выразила надежду, что расследование будет доведено до конца, сообщает издание Jurnal.md.
«Насколько я знаю, правоохранительные органы начали расследование… Главное — дождаться результата. Мы видим, как одни ведомства хорошо выполняют свою работу — полиция, Служба информации и безопасности. После этого (расследование — Ред.) переходит на следующий этап, в новое учреждение, а там уже ничего дальше не происходит. Такие действия должны быть санкционированы, потому что они противоречат молдавскому законодательству».
При этом Санду отметила, что администрация президента не должна предпринимать никаких действий в данном расследовании, «потому что в таких случаях адвокаты тех, кто совершает подобные преступления, говорят, что здесь замешана политика».
О создании нового избирательного блока «Победа» было объявлено в воскресенье, 21 апреля, в Москве, где прошел съезд оппозиционных сил Молдовы. В блок «Победа» вошли партии «Шор», «Шанс», «Возрождение», Victorie и «Альтернативная сила спасения Молдовы».
По прибытии участников встречи назад в Молдову в аэропорту Кишинева они были подвергнуты многочасовым допросам и запугиванию, у людей изымали наличные деньги, мобильные телефоны.