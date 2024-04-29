Bild: бюрократия осложняет процесс модернизации армии ФРГ

В апреле 2023 года министр заявил о том, что приобретение средств для модернизации Бундесвера должно быть одним из приоритетов. Параллельно с этим выяснилось, что во внутренних документах прописано более 200 бюрократических правил и нормативов, которые нужно соблюсти для закупки того или иного вида оружия.