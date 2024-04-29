Будущее Молдавии тесно связано с партнерством с Россией, заявил Шор

«Сегодня наша Молдова находится в сложнейшей ситуации. У Запада есть цель уничтожить нас как страну и как нацию. Европа втягивает нас в войну, накачивая оружием. Очень скоро мы станем “отстойником” для мигрантов с Ближнего Востока. Есть планы строительства на нашей территории завода по переработке отходов — это чревато настоящей экологической катастрофой… Мы уверены, что будущее Молдовы — в партнерстве с Россией и ЕАЭС. Это дешевый газ, дешевая электроэнергия, огромный рынок для наших аграриев. Будет рынок — значит, будут производство, рабочие места, люди будут возвращаться в страну».