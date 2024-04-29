Жителей Молдавии призвали воздержаться от ношения георгиевской ленты 9 мая

КИШИНЕВ, 29 апр — РИА Новости. Глава полиции Молдавии Виорел Чернэуцану призывал жителей страны воздержаться от ношения георгиевской ленты 9 мая, чтобы избежать штрафов.
Ранее молдавская оппозиция позвала жителей страны принять участие в марше Победы 9 мая.
«Мы все обязаны соблюдать некоторые правила, установленные как действующим законодательством, так и законом о собраниях. В этом контексте напоминаю, что статья о запрете георгиевской ленты — это действующая норма. В настоящее время запрещена продажа, хранение, производство и ношение двухцветной ленты, которая является символом агрессии. Ношение символов агрессии в Молдавии санкционируются».
В Молдавии 20 апреля прошлого года вступил в силу запрет георгиевской ленточки и символов V и Z. Конституционный суд Молдавии в апреле прошлого года постановил, что запрет был введен легально, однако применять наказание за их использование можно лишь в том случае, если они были использованы для оправдания или прославления военной агрессии, военных преступлений и преступлений против человечества. Доказать последнее должны сотрудники полиции.
Георгиевская лента состоит из трех черных и двух оранжевых полос, она является составной частью многих военных наград Российской империи, СССР и Российской Федерации. В начале вооруженного конфликта на востоке Украины в 2014 году этот символ использовали бойцы ополчения и добровольцы, воевавшие на стороне ДНР и ЛНР против украинских силовиков. Латинские буквы Z и V нанесены на борта российской военной техники, участвующей в военной операции на Украине с 24 февраля 2022 года. В России буква Z уже стала неофициальным символом поддержки операции.