Зеленский сообщил о первых поставках новой помощи от США

«Кое-что начало поступать. В деталях не буду говорить, что конкретно. К сожалению, пока не все для того, чтобы наполнить нашу армию и укомплектовать соответствующее количество бригад», — сказал украинский президент на совместной пресс-конференции в Киеве с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. Запись конференции была опубликована на YouTube-канале альянса.