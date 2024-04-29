Зеленский сообщил о первых поставках новой помощи от США

Владимир Зеленский выразил надежду на более полное оснащение украинской армии.
«Кое-что начало поступать. В деталях не буду говорить, что конкретно. К сожалению, пока не все для того, чтобы наполнить нашу армию и укомплектовать соответствующее количество бригад», — сказал украинский президент на совместной пресс-конференции в Киеве с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. Запись конференции была опубликована на YouTube-канале альянса.
Господин Столтенберг посетил 29 апреля Киев с необъявленным визитом, сообщила пресс-служба альянса. Генсек пообещал предоставить еще больше помощи Киеву.
Владимир Зеленский добавил, что надеется на ускорение поставок помощи западных союзников, в первую очередь — от США. Ситуация на поле боя, по его словам, в значительной степени зависит от скорости поставок боеприпасов. Больше всего Украина сейчас нуждается в артиллерийских снарядах 155-го калибра, дальнобойном оружии и в системах ПВО.
24 апреля Сенат США утвердил выделение $61 млрд на военные нужды Украины. В тот же день этот законопроект подписал президент США Джо Байден. Проект помощи Украине обсуждался в американском Конгрессе с осени 2023 года.