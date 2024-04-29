Саакашвили отозвал свой иск в ЕСПЧ против Грузии

ТБИЛИСИ, 29 апреля. /ТАСС/. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, находящийся в заключении, отозвал свой иск в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), в котором требовал отсрочки его тюремного наказания по состоянию здоровья и направления на лечение за рубеж. Об этом сообщил министр юстиции Грузии Рати Брегадзе на брифинге.
«В письме (к ЕСПЧ — прим. ТАСС), датированном 18 апреля, адвокат Саакашвили отмечает, что сейчас состояние здоровья Саакашвили не является опасным для жизни. Европейский суд попросил министерство юстиции [Грузии] до 10 мая сделать комментарий в связи с этим. Мы уже сегодня отправили ответ, в котором отмечаем, что состояние его здоровья действительно не создавало опасность для его жизни», — сказал Брегадзе.
Юристы Саакашвили решили обратиться в ЕСПЧ после того, как 6 февраля 2023 года Тбилисский городской суд, а 2 марта Тбилисский апелляционный суд отказали бывшему президенту в отсрочке тюремного наказания по состоянию здоровья.
Саакашвили тайно прибыл в Грузию за день до муниципальных выборов в октябре 2021 года, после чего был арестован и помещен в тюрьму города Рустави. Он объявил голодовку, назвав себя политическим заключенным. После ухудшения состояния здоровья бывшего президента перевели в тюремную больницу, а позже — в военный госпиталь. В декабре 2021 года Саакашвили продолжил отбывать наказание в тюрьме в Рустави, однако в мае 2022 года был доставлен в частную клинику «Вивамед», где находится по сей день. Позиция властей Грузии заключается в том, что Саакашвили симулирует тяжелое состояние здоровья с целью освобождения из заключения.