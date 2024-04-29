Суды в Молдавии отменяют штрафы за ношение георгиевской ленты

КИШИНЕВ, 29 апр — РИА Новости. Молдавские суды раз за разом отменяют административные протоколы за ношение георгиевской ленты, но тем не менее полиция продолжает грозить штрафами, заявил глава Национального координационного комитета «Победа» Алексей Петрович в Telegram-канале.
Ранее в понедельник глава полиции Молдавии Виорел Чернэуцану призвал жителей страны воздержаться от ношения георгиевских лент 9 мая, чтобы избежать штрафов. Он напомнил, что статья о запрете георгиевской ленты — это действующая норма, и «в настоящее время запрещена продажа, хранение, производство и ношение двухцветной ленты, которая является символом агрессии».
«Для главного полисмена страны, призванного соблюдать закон, самого закона не существует. Судебные инстанции раз за разом отменяют административные протоколы за ношение Гвардейской/Георгиевской ленты, а Чернэуцану с упорством умалишенного продолжает грозить штрафами. Было бы любопытно увидеть хоть один протокол по ленточке, который был бы признан судебной инстанцией законным. Хоть один», — написал Петрович.
В Молдавии 20 апреля прошлого года вступил в силу запрет георгиевской ленты и символов V и Z. Конституционный суд Молдавии в апреле прошлого года постановил, что запрет был введен в соответствии с законом, однако применять наказание за их использование можно лишь в том случае, если они были использованы для оправдания или прославления военной агрессии, военных преступлений и преступлений против человечества. Доказать последнее должны сотрудники полиции.
Георгиевская лента состоит из трех черных и двух оранжевых полос, она является составной частью многих военных наград Российской империи, СССР и Российской Федерации. В начале вооруженного конфликта на востоке Украины в 2014 году этот символ использовали бойцы ополчения и добровольцы, воевавшие на стороне ДНР и ЛНР против украинских силовиков. Латинские буквы Z и V нанесены на борта российской военной техники, участвующей в военной операции на Украине с 24 февраля 2022 года. В России буква Z уже стала неофициальным символом поддержки операции.