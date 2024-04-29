Политолог рассказал, кому выгодны разжигание конфликта и война в Беларуси

«Для Беларуси важно сохранить свой суверенитет и независимость, потому что нами могут манипулировать различные центры силы, а с другой стороны — пытаться переориентировать нас в другой геополитический блок. Мы видим пример Прибалтики, во что нас хотят превратить. Президент в рамках Всебелорусского народного собрания много говорил о безопасности именно с точки зрения недопущения войны. Почему? Потому что через нас идут стратегически важные и для Европейского союза, и для Китайской Народной Республики транзитные потоки. Конечно, в войне Соединенных Штатов и Китая уничтожить эти потоки через разжигание или расширение конфликта — очень выгодно. Они будут пытаться это делать, а наша задача — не допустить этих провокационных действий, диверсионно-террористических действий, максимально тонко и филигранно купировать их», — отметил Петр Петровский.