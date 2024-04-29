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Политолог рассказал, кому выгодны разжигание конфликта и война в Беларуси

29 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Политолог Петр Петровский на полях ВНС рассказал, кому выгодны разжигание конфликта и война в Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

«Для Беларуси важно сохранить свой суверенитет и независимость, потому что нами могут манипулировать различные центры силы, а с другой стороны — пытаться переориентировать нас в другой геополитический блок. Мы видим пример Прибалтики, во что нас хотят превратить. Президент в рамках Всебелорусского народного собрания много говорил о безопасности именно с точки зрения недопущения войны. Почему? Потому что через нас идут стратегически важные и для Европейского союза, и для Китайской Народной Республики транзитные потоки. Конечно, в войне Соединенных Штатов и Китая уничтожить эти потоки через разжигание или расширение конфликта — очень выгодно. Они будут пытаться это делать, а наша задача — не допустить этих провокационных действий, диверсионно-террористических действий, максимально тонко и филигранно купировать их», — отметил Петр Петровский.

Напомним, заседание ВНС прошло в Минске 24—25 апреля. В первый день работы ВНС Александр Лукашенко выступил с речью, в которой подробно рассказал о роли и месте ВНС в обновленной политической системе государства, социально-экономических достижениях Беларуси за годы суверенного развития, а также об обстановке в мире и вокруг страны. В повестке второго дня заседания были вопросы об утверждении Концепции национальной безопасности и Военной доктрины. Документы были утверждены 25 апреля.