Боррель заявил, что несколько стран ЕC признают Палестину до конца мая

В настоящее время Палестину в качестве независимого государства признают 140 из 193 стран — членов ООН, в том числе Россия. Среди европейских государств независимость Палестины признают Болгария, Венгрия, Кипр, Мальта, Польша, Румыния, Словакия, Чехия и Швеция. Ранее о намерении признать Палестину заявляли власти Ирландии, Испании, Норвегии и Словении.