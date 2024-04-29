Боррель заявил, что несколько стран ЕC признают Палестину до конца мая

ДУБАЙ, 29 апреля. /ТАСС/. Несколько стран Европейского союза намерены признать Палестину независимым государством до конца мая. Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на полях специальной сессии Всемирного экономического форума в Эр-Рияде.
«Ожидается, что несколько европейских стран признают палестинское государство до конца мая», — приводит слова Борреля телеканал Asharq. При этом глава дипломатии ЕС не уточнил, о каких именно странах идет речь.
В настоящее время Палестину в качестве независимого государства признают 140 из 193 стран — членов ООН, в том числе Россия. Среди европейских государств независимость Палестины признают Болгария, Венгрия, Кипр, Мальта, Польша, Румыния, Словакия, Чехия и Швеция. Ранее о намерении признать Палестину заявляли власти Ирландии, Испании, Норвегии и Словении.