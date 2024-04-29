Президент Молдовы на конференции по бюджету Евросоюза: это бюджет мира

КИШИНЕВ, 29 апр — Sputnik. Обсуждение бюджета ЕС — это не просто дискуссия о деньгах, это «твердый проект по строительству мирной и процветающей Европы», заявила президент Молдовы Май Санду, выступая на Конференции по бюджету ЕС.
«Бюджетное планирование, которое обсуждается на конференции по следующему бюджету ЕС, организованной комиссаром Ханом, — это не просто финансовый документ. Это действительно бюджет мира. Обсуждение бюджета ЕС выходит за рамки простой дискуссии о деньгах, это твердый проект по строительству мирной и процветающей Европы, единой Европы, которая не только развивается, но и защищает. Европы, частью которой также является Республика Молдова», — заявила Санду.
Она подчеркнула, что для Молдовы «европейский бюджет мира» означает огромную помощь в защите таких ценностей как мир, свобода и благополучие.
«Европейский бюджет мира поможет нам ускорить процесс присоединения, повысить уровень жизни в Молдове и внести свой вклад в безопасность всего континента», — отметила глава государства.