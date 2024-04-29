Президент Молдовы на конференции по бюджету Евросоюза: это бюджет мира

«Бюджетное планирование, которое обсуждается на конференции по следующему бюджету ЕС, организованной комиссаром Ханом, — это не просто финансовый документ. Это действительно бюджет мира. Обсуждение бюджета ЕС выходит за рамки простой дискуссии о деньгах, это твердый проект по строительству мирной и процветающей Европы, единой Европы, которая не только развивается, но и защищает. Европы, частью которой также является Республика Молдова», — заявила Санду.