СМИ: Нетаньяху попросил Байдена не допустить выдачи ордеров МУС на арест чиновников

По их информации, Нетаньяху выразил обеспокоенность возможной выдачей ордеров в ходе телефонного разговора с Байденом 28 апреля. Американские чиновники сообщили, что у них нет точной информации о том, планирует ли МУС выдавать ордера, однако утверждали, что несколько неправительственных организаций и государств, подписавших Римский статут, подталкивают суд к такому шагу.
Представитель Совета национальной безопасности Белого дома отказался комментировать разговор двух лидеров, однако озвучил позицию Вашингтона, согласно которой юрисдикция МУС не распространяется на ситуацию в Палестине. «Как мы уже неоднократно заявляли, юрисдикция МУС не распространяется на эту ситуацию, и мы не поддерживаем его расследование», — приводит его слова портал.
Раннее постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд, комментируя возможную выдачу МУС ордеров на арест израильских чиновников, заявила, что Вашингтон не вмешивается в деятельность Международного уголовного суда и не влияет на его решения.
Гаагский суд и Израиль
26 апреля Нетаньяху выступил с заявлением по поводу возможных действий МУС в отношении его страны, подчеркнув, что не допустит никаких попыток этой инстанции «подорвать неотъемлемое право Израиля на самооборону». По мнению премьера, угроза задержания военнослужащих и официальных лиц «единственной демократии Ближнего Востока» в лице Израиля «создаст опасный прецедент» в мировом масштабе.
Ранее 12-й канал израильского телевидения сообщил, что власти еврейского государства всерьез опасаются возможной выдачи ордеров на арест со стороны МУС в отношении чиновников Израиля высокого ранга в связи с событиями в секторе Газа. При этом источники 12-го канала в Гааге отмечают, что этого не произойдет без санкции США.
В феврале прокурор МУС Карим Хан заявил, что инстанция ведет активное расследование любых возможных преступлений в Газе. Он обратил внимание на то, что уже неоднократно призывал к соблюдению законов и обычаев войны, однако пока так и не увидел каких-либо заметных изменений в поведении Израиля. Кроме того, прокурор призвал к немедленному освобождению всех заложников.