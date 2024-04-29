СМИ: Нетаньяху попросил Байдена не допустить выдачи ордеров МУС на арест чиновников

В феврале прокурор МУС Карим Хан заявил, что инстанция ведет активное расследование любых возможных преступлений в Газе. Он обратил внимание на то, что уже неоднократно призывал к соблюдению законов и обычаев войны, однако пока так и не увидел каких-либо заметных изменений в поведении Израиля. Кроме того, прокурор призвал к немедленному освобождению всех заложников.