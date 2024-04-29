Захарова прокомментировала слова Блинкена о переговорах с Украиной по Уставу ООН

Сегодня, 29 апреля, госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе Всемирного экономического форума заявил, что надеется на согласие России провести переговоры по Уставу ООН. По его словам, завершение боевых действий зависит в основном от президента России Владимира Путина и его решений. Поэтому власти США надеются, что господин Путин «продемонстрирует готовность к искренним переговорам в соответствии с основными принципами, лежащими в основе международного сообщества и Устава ООН». Он отметил, что в случае таких переговоров необходимо подписание резолюции.