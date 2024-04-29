Захарова прокомментировала слова Блинкена о переговорах с Украиной по Уставу ООН

Мария Захарова опубликовала пост с комментарием в Telegram-канале. В нем она написала, что Россия уже демонстрировала уважение к международному праву. В качестве примера госпожа Захарова привела минские договоренности и предложение России закрепить их в виде резолюции Совета безопасности ООН. Она также упомянула готовность России провести переговоры в Стамбуле в 2022 году.
По словам госпожи Захаровой, Энтони Блинкен «забыл» о попытках российской стороны провести мирный переговорный процесс. «Также Госсекретарь запамятовал маниакальное стремление США заменить международное право неким ''миропорядком, основанном на правилах'', которые никто не видел», — написала она.
Сегодня, 29 апреля, госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе Всемирного экономического форума заявил, что надеется на согласие России провести переговоры по Уставу ООН. По его словам, завершение боевых действий зависит в основном от президента России Владимира Путина и его решений. Поэтому власти США надеются, что господин Путин «продемонстрирует готовность к искренним переговорам в соответствии с основными принципами, лежащими в основе международного сообщества и Устава ООН». Он отметил, что в случае таких переговоров необходимо подписание резолюции.