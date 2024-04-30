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CNN: ХАМАС получило предложение об освобождении 33 заложников в обмен на прекращение огня

НЬЮ-ЙОРК, 30 апреля. /ТАСС/. Радикальное палестинское движение ХАМАС рассматривает новое предложение от Египта по освобождению 33 заложников, удерживаемых в секторе Газа. Об этом в понедельник сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники.

Источник: AP 2023

По их данным, Египет предложил освободить 33 заложника в обмен на паузу в боевых действиях в анклаве. Предложение было подготовлено при помощи Израиля, хотя, как указывают источники, еврейское государство не согласно с ним полностью.

Новое предложение включает в себя два этапа. Первый этап подразумевает освобождение от 20 до 33 заложников в течение нескольких недель в обмен на паузу в боевых действиях. Второй этап — «восстановление устойчивого спокойствия», что означает поиск способа договориться о постоянном прекращении огня «без необходимости его называть так».

Ранее телеканал Al-Qahera al-Ihbariya информировал, что делегация ХАМАС покинула Каир после очередного раунда переговоров об установлении перемирия в секторе Газа.