CNN: ХАМАС получило предложение об освобождении 33 заложников в обмен на прекращение огня

По их данным, Египет предложил освободить 33 заложника в обмен на паузу в боевых действиях в анклаве. Предложение было подготовлено при помощи Израиля, хотя, как указывают источники, еврейское государство не согласно с ним полностью.
Новое предложение включает в себя два этапа. Первый этап подразумевает освобождение от 20 до 33 заложников в течение нескольких недель в обмен на паузу в боевых действиях. Второй этап — «восстановление устойчивого спокойствия», что означает поиск способа договориться о постоянном прекращении огня «без необходимости его называть так».
Ранее телеканал Al-Qahera al-Ihbariya информировал, что делегация ХАМАС покинула Каир после очередного раунда переговоров об установлении перемирия в секторе Газа.