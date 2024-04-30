CNN: ХАМАС получило предложение об освобождении 33 заложников в обмен на прекращение огня

Новое предложение включает в себя два этапа. Первый этап подразумевает освобождение от 20 до 33 заложников в течение нескольких недель в обмен на паузу в боевых действиях. Второй этап — «восстановление устойчивого спокойствия», что означает поиск способа договориться о постоянном прекращении огня «без необходимости его называть так».