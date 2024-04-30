США подтвердили получение Украиной первых поставок из нового пакета помощи

Как сообщал Пентагон, для отправки на Украину подготовлен пакет военной помощи на $1 млрд, в который войдут зенитные ракеты Stinger, боевые машины пехоты Bradley, противотанковые ракетные комплексы TOW и Javelin, ракеты RIM-7 Sea Sparrow и AIM-9 Sidewinder, артиллерийские снаряды калибра 155 мм и 105 мм. Кроме того, в марте, еще до подписания закона о финансировании помощи, США тайно отправили Украине ракеты ATACMS большой дальности.