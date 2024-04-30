США подтвердили получение Украиной первых поставок из нового пакета помощи

«Они получают эту помощь», — сказала пресс-секретарь на брифинге. Она отметила, что за время отсутствия поставок Украина теряла позиции, поэтому США надеются, что новое оружие скоро будет доставлено на линию фронта.
24 апреля Сенат США утвердил выделение $61 млрд для помощи Украине. В тот же день законопроект подписал президент США Джо Байден. Проект помощи Украине обсуждался в американском Конгрессе с осени 2023 года. 29 апреля Владимир Зеленский заявил, что «кое-что начало поступать», но этого пока недостаточно, чтобы укомплектовать бригады ВСУ.
Как сообщал Пентагон, для отправки на Украину подготовлен пакет военной помощи на $1 млрд, в который войдут зенитные ракеты Stinger, боевые машины пехоты Bradley, противотанковые ракетные комплексы TOW и Javelin, ракеты RIM-7 Sea Sparrow и AIM-9 Sidewinder, артиллерийские снаряды калибра 155 мм и 105 мм. Кроме того, в марте, еще до подписания закона о финансировании помощи, США тайно отправили Украине ракеты ATACMS большой дальности.