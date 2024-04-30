В Госдуме предложили прописать, для каких массовых мест нужна вооруженная охрана

Как утверждают авторы законопроекта, в настоящее время ни на уровне федерального законодательства, ни на уровне актов правительства РФ «не установлены специальные требования к физической охране мест с массовым пребыванием людей, а также к организациям, которые такую охрану могут оказывать». То есть закон не обязывает, например, иметь вооруженную охрану или группу быстрого реагирования на концертах и других массовых мероприятиях, заявляют депутаты.