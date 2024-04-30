В Госдуме предложили прописать, для каких массовых мест нужна вооруженная охрана

«Предлагается закрепить положения о том, что оказание охранных услуг по обеспечению порядка в местах проведения массовых мероприятий осуществляется с учетом степени потенциальной опасности и угрозы совершения общественно опасных действий и с учетом требований, установленных к различным категориям мест массового пребывания людей», — говорится в пояснительной записке.
Такие требования устанавливаются правительством РФ. Они будут включать в себя, в частности, особенности осуществления физической охраны, в том числе вооруженной, мест массового пребывания людей, дополнительные лицензионные требования к охране отдельных категорий таких мест. Речь также идет о комплексе мероприятий, осуществляемых для обеспечения порядка в местах массового пребывания людей в зависимости от их категории.
Как утверждают авторы законопроекта, в настоящее время ни на уровне федерального законодательства, ни на уровне актов правительства РФ «не установлены специальные требования к физической охране мест с массовым пребыванием людей, а также к организациям, которые такую охрану могут оказывать». То есть закон не обязывает, например, иметь вооруженную охрану или группу быстрого реагирования на концертах и других массовых мероприятиях, заявляют депутаты.
«В условиях военного давления коллективного Запада необходимо обеспечить должный уровень безопасности, защиты людей. Специальная рабочая группа фракции ЛДПР готовит совместно с экспертами, силовыми структурами законопроект, учитывающий и необходимые антитеррористические меры. Мы также намерены обсудить его с правительством РФ в специальном режиме», — пояснил ТАСС Слуцкий.