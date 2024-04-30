Глава Башкирии рассказал о благоустройстве к 450-летию Уфы

«Меня часто спрашивают, почему благоустройство идет в центре — на улицах Ленина, Карла Маркса, Коммунистической. — Сейчас благоустраиваем историческую часть, а дальше начнем ремонтировать проспект Октября, пойдем внутрь кварталов. Мы каждый год должны что-то делать по улучшению. Программа благоустройства рассчитана на 10−15 лет. Мы всегда будем наводить порядок. И в первую очередь, в центре, ведь он — визитная карточка Уфы, лицо города и наше лицо».