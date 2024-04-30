Глава Башкирии рассказал о благоустройстве к 450-летию Уфы

Предстоящий 450-летний юбилей Уфы поможет решить наболевшие проблемы, обновить дороги, дворы и социальные объекты. Об этом глава Башкирии Радий Хабиров сообщил на встрече с представителями СМИ и блогерами.
При этом со многими из них удается справляться уже сейчас. Так, по словам руководителя республики, уже отремонтировали Театр кукол, запланировали капитальный ремонт цирка.
«Строим масштабные спортивные объекты — Дворец фехтования, Дворец борьбы, комплекс гребного слалома, который в конце нынешнего лета примет первые соревнования. Кроме того, сделали модернизацию аэропорта, скоро заложим Центр прогресса бокса и там же будет Центр большого тенниса. От идеи создания Дворца науки и культуры тоже не отказываемся».
Радий Хабиров рассказал также о благоустройстве улицы Октябрьской Революции. В этом году приведут в порядок участок улицы от Цюрупы до Ленина, в следующем — от Цюрупы до набережной. Улица станет наполовину пешеходной, здесь сохранят и восстановят все 89 объектов культурного наследия.
Кроме того, у властей появилась идея создать на площади перед Дворцом спорта на улице Зорге мемориал, посвященный военной спецоперации.
«После Великой Отечественной войны это самый тяжелый, самый масштабный по степени агрессивности вооруженный конфликт против нашей страны. На улице Зорге мы начали постепенно освобождать площадку перед Дворцом спорта. Убрали рынок, сделали сквер имени Сергея Михалева. Планируем установить мемориал на этом месте».
Также Радий Хабиров категорически не согласился с тем, что в городах Башкирии много грязи и мусора. Он подчеркнул, что они, наоборот, стали чище.
«Мы все для этого делаем. За последние пять лет мы закупили большое количество техники для уборки городов. Раньше такой техники у нас не было. На еженедельном оперативном совещании в правительстве я дал поручение, чтобы в каждом районе республики была хотя бы одна поливомоечная машина».
Радий Хабиров добавил, что любит, когда города чистые. И мэра башкирской столицы выбирал по тому принципу, чтобы он был хозяйственным.
«Я часто бывал в Нефтекамске и видел, какая там чистота. Тогда я решил, что Уфе нужен такой руководитель, как Ратмир Мавлиев, который понимает, как должна работать жилищно-коммунальная сфера. Проблемы здесь, конечно, тоже есть. Но самое главное — мы двигаемся вперед».
При этом г-н Хабиров напомнил, что если еще пять лет назад улицы посыпали песком, то в наши дни уже перешли на абразивные полухимические материалы.
«Меня часто спрашивают, почему благоустройство идет в центре — на улицах Ленина, Карла Маркса, Коммунистической. — Сейчас благоустраиваем историческую часть, а дальше начнем ремонтировать проспект Октября, пойдем внутрь кварталов. Мы каждый год должны что-то делать по улучшению. Программа благоустройства рассчитана на 10−15 лет. Мы всегда будем наводить порядок. И в первую очередь, в центре, ведь он — визитная карточка Уфы, лицо города и наше лицо».