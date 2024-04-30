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ВСУ ночью нанесли ракетный удар по Крыму, заявил Рогов

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Украинские боевики ночью нанесли ракетный удар ракетами ATACMS по Крыму, над Джанкоем и Симферополем отработала система ПВО, сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета Общественной палаты Российской Федерации, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в своем Telegram-канале.

Источник: РИА "Новости"

Ранее газета New York Times со ссылкой на свои источники сообщила, что в Пентагоне признали, что Украина будет иметь возможность использовать недавно поставленные ракеты ATACMS большей дальности для ударов по Крыму. Цель — «усилить давление» на полуостров.

«Сегодня ночью боевики ВСУ нанесли ракетный удар по Республике Крым… Над Джанкоем и Симферополем отработала система ПВО России… По предварительным данным, ЗеРейх применил для удара по мирному полуострову несколько баллистических ракет ATACMS», — написал Рогов.

Он уточнил, что перед ракетной атакой на полуострове объявляли тревогу и перекрывали Крымский мост.

Ранее представитель американского министерства обороны сказал РИА Новости, что США считают Крым, ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области, вошедшие в состав России, «суверенной украинской территорией», в пределах которых ВСУ могут использовать оперативно-тактические ракеты ATACMS. В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что США напрямую вовлечены в конфликт на Украине, но это не сможет изменить исход спецоперации.

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев ранее заявлял, что возможная атака на Крым будет означать эскалацию конфликта, и призвал украинские власти понять, что такие атаки встретят «неизбежное возмездие» с использованием любых видов оружия.