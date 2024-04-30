Это была наша давняя заветная мечта. Президент Узбекистана поздравил сборную по футболу, завоевавшую путевку на Олимпиаду

«На протяжении всех пяти матчей в напряженном противостоянии сильнейшим командам Азии наша сборная не только надежно защищала свои ворота, но и забила 14 мячей соперникам, что явилось беспрецедентным достижением в истории нашего футбола. Уверен, что, вдохновившись этой победой, вы достойно проведете финальный матч в борьбе за почетное звание чемпиона Азии», — отметил он.