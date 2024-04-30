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Это была наша давняя заветная мечта. Президент Узбекистана поздравил сборную по футболу, завоевавшую путевку на Олимпиаду

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Шавкат Мирзиёев поздравил футболистов молодежной сборной Узбекистана. Накануне они одолели команду из Индонезии в полуфинале Кубка Азии U-23 и впервые за 30 лет получили путевку на Олимпиаду в командных видах спорта, передает корреспондент Podrobno.uz.

«Дорогие мои дети! Искренне, от всего сердца поздравляю вас с выходом в финал Кубка Азии по футболу среди молодежи, который проходит в Катаре, и завоеванием путевки на летние Олимпийские игры в Париже», — отметил президент.

Глава государства отметил, что спортивные болельщики страны с огромной радостью и гордостью встретили эту блестящую победу, одержанную впервые в истории футбола Узбекистана.

«Это была наша давняя заветная мечта. Вы вправе гордиться тем, что именно благодаря вам, молодежи Нового Узбекистана, эта мечта стала реальностью».

говорится в поздравлении.

Победу узбекских футболистов Мирзиёев назвал исторической.

«На протяжении всех пяти матчей в напряженном противостоянии сильнейшим командам Азии наша сборная не только надежно защищала свои ворота, но и забила 14 мячей соперникам, что явилось беспрецедентным достижением в истории нашего футбола. Уверен, что, вдохновившись этой победой, вы достойно проведете финальный матч в борьбе за почетное звание чемпиона Азии», — отметил он.

Глава государства также поблагодарил родителей, наставников и тренеров футболистов.

«Весь народ Узбекистана желает вам счастья и ярких побед, мои дорогие дети!» — заключил президент.

Напомним, накануне Узбекистан одолел Индонезию в полуфинале Кубка Азии U-23. Эта победа также дала молодежной команде право участия в Олимпиаде этого года в Париже.

Шавкат Мирзиеев