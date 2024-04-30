Это была наша давняя заветная мечта. Президент Узбекистана поздравил сборную по футболу, завоевавшую путевку на Олимпиаду

«Дорогие мои дети! Искренне, от всего сердца поздравляю вас с выходом в финал Кубка Азии по футболу среди молодежи, который проходит в Катаре, и завоеванием путевки на летние Олимпийские игры в Париже», — отметил президент.
Глава государства отметил, что спортивные болельщики страны с огромной радостью и гордостью встретили эту блестящую победу, одержанную впервые в истории футбола Узбекистана.
«Это была наша давняя заветная мечта. Вы вправе гордиться тем, что именно благодаря вам, молодежи Нового Узбекистана, эта мечта стала реальностью».
Победу узбекских футболистов Мирзиёев назвал исторической.
«На протяжении всех пяти матчей в напряженном противостоянии сильнейшим командам Азии наша сборная не только надежно защищала свои ворота, но и забила 14 мячей соперникам, что явилось беспрецедентным достижением в истории нашего футбола. Уверен, что, вдохновившись этой победой, вы достойно проведете финальный матч в борьбе за почетное звание чемпиона Азии», — отметил он.
Глава государства также поблагодарил родителей, наставников и тренеров футболистов.
«Весь народ Узбекистана желает вам счастья и ярких побед, мои дорогие дети!» — заключил президент.
Напомним, накануне Узбекистан одолел Индонезию в полуфинале Кубка Азии U-23. Эта победа также дала молодежной команде право участия в Олимпиаде этого года в Париже.