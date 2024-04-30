Глава МИД Молдовы находится с визитом в Великобритании

В то же время делегация МИД Молдовы во главе с госсекретарем Каролиной Перебинос примет участие в III заседании стратегического диалога Республика Молдова — Великобритания. Британскую делегацию на мероприятии возглавит министр по делам Европы Нусрат Гани.