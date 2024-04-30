Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава МИД Молдовы находится с визитом в Великобритании

Михаил Попшой в Лондоне проведет серию встреч с официальными лицами.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 30 апр — Sputnik. Вице-премьер, глава Министерства иностранных дел Молдовы Михаил Попшой с 30 апреля по первое мая находится с визитом Великобритании.

По сообщению пресс-службы МИД, в Лондоне Попшой проведет серию встреч с британскими официальными лицами: министром иностранных дел Соединенного Королевства Дэвидом Кэмероном, государственным министром по делам Европы Нусратом Гани, советником премьер-министра по национальной безопасности Тимом Бэрроу, членами парламента — палаты общин и палаты лордов.

Также в планах министра намечена беседа с представителями молдавской диаспоры, проживающими в Лондоне.

В то же время делегация МИД Молдовы во главе с госсекретарем Каролиной Перебинос примет участие в III заседании стратегического диалога Республика Молдова — Великобритания. Британскую делегацию на мероприятии возглавит министр по делам Европы Нусрат Гани.