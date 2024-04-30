Глава МИД Молдовы находится с визитом в Великобритании

КИШИНЕВ, 30 апр — Sputnik. Вице-премьер, глава Министерства иностранных дел Молдовы Михаил Попшой с 30 апреля по первое мая находится с визитом Великобритании.
По сообщению пресс-службы МИД, в Лондоне Попшой проведет серию встреч с британскими официальными лицами: министром иностранных дел Соединенного Королевства Дэвидом Кэмероном, государственным министром по делам Европы Нусратом Гани, советником премьер-министра по национальной безопасности Тимом Бэрроу, членами парламента — палаты общин и палаты лордов.
Также в планах министра намечена беседа с представителями молдавской диаспоры, проживающими в Лондоне.
В то же время делегация МИД Молдовы во главе с госсекретарем Каролиной Перебинос примет участие в III заседании стратегического диалога Республика Молдова — Великобритания. Британскую делегацию на мероприятии возглавит министр по делам Европы Нусрат Гани.