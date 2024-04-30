Токаев обратился к королю Саудовской Аравии

Напомним, в июле прошлого года президент Касым-Жомарт Токаев побывал с визитом в Джидде, Саудовской Аравии, по приглашению короля Салмана бен Абдельазиза Аль Сауда. Его визит начался с посещения второй святыни ислама — мечети Пророка Мухаммеда Аль-Масджид ан-Набауи в Медине. Позже в Джидде состоялся саммит «Центральная Азия + Совет сотрудничества арабских государств Залива». О чем говорил во время своей речи Токаев, мы писали тут. Ровно за год до этого события президент Казахстана также посещал Джидду — там Токаев проводил переговоры с наследным принцем. А в феврале президент поздравил короля Саудовской Аравии Салмана бен Абдельазиза Аль Сауда с Днем основания королевства.