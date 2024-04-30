Токаев обратился к королю Саудовской Аравии

Как сообщается в официальном Telegram-канале пресс-службы Акорды, глава Казахстана поздравил Хранителя двух святынь — короля Салмана бен Абдельазиза Аль Сауда с 30-летием со дня установления дипломатических отношений между Республикой Казахстан и Королевством Саудовская Аравия.
«С удовлетворением хочу отметить, что за короткий срок динамичное развитие нашего сотрудничества, основанное на традиционной дружбе, превратилось в прочное и надежное партнерство. Сегодня Королевство является одним из главных политических партнеров Казахстана не только в ближневосточном регионе, но и в арабском мире. Наши страны активно взаимодействуют на мировом и региональном уровнях. Уверен, что сотрудничество между Казахстаном и Саудовской Аравией продолжит развиваться и впредь. Со своей стороны выражаю готовность к совместной работе с Вами для дальнейшего углубления всесторонних отношений на благо наших народов», — говорится в телеграмме.
Касым-Жомарт Токаев пожелал королю Саудовской Аравии благополучия и долголетия, а братскому саудовскому народу — счастья и процветания.
Напомним, в июле прошлого года президент Касым-Жомарт Токаев побывал с визитом в Джидде, Саудовской Аравии, по приглашению короля Салмана бен Абдельазиза Аль Сауда. Его визит начался с посещения второй святыни ислама — мечети Пророка Мухаммеда Аль-Масджид ан-Набауи в Медине. Позже в Джидде состоялся саммит «Центральная Азия + Совет сотрудничества арабских государств Залива». О чем говорил во время своей речи Токаев, мы писали тут. Ровно за год до этого события президент Казахстана также посещал Джидду — там Токаев проводил переговоры с наследным принцем. А в феврале президент поздравил короля Саудовской Аравии Салмана бен Абдельазиза Аль Сауда с Днем основания королевства.