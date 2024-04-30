Губернатор Самарской области оценил игру «Крыльев Советов» с «Краснодаром»

«Сегодня играли две классные команды. Была игра, на которую приятно смотреть. Часто против техничных “Крыльев” соперник действует откровенно грубо, не давая показывать футбол. Сегодня была жесткая игра, но был и футбол. “Крылья Советов” создали ряд опасных моментов, и мы вправе были рассчитывать на большее, но футбол есть футбол», — сказал Дмитрий Азаров.