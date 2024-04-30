В Минском районе изменены границы трех населенных пунктов

Земельный участок площадью 20,3962 га включается в черту агрогородка Колодищи Колодищанского сельсовета, земельные участки площадью 183,5025 га — в черту деревни Околица Острошицко-Городокского сельсовета. Земельный участок 0,1788 га присоединяется к деревне Ельница Новодворского сельсовета.
Правовой акт принят в соответствии с законом от 5 мая 1998 года № 154-З «Об административно-территориальном устройстве Беларуси». Как сообщили в Совете депутатов, изменение границ указанных населенных пунктов необходимо для включения в их черту строящихся жилых домов.
Решение вступает в силу после его официального опубликования.