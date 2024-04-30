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В Минском районе изменены границы трех населенных пунктов

30 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минском районе изменены границы трех сельских населенных пунктов. Соответствующее решение Минского районного Совета депутатов от 12 апреля 2024 года № 10 опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

Земельный участок площадью 20,3962 га включается в черту агрогородка Колодищи Колодищанского сельсовета, земельные участки площадью 183,5025 га — в черту деревни Околица Острошицко-Городокского сельсовета. Земельный участок 0,1788 га присоединяется к деревне Ельница Новодворского сельсовета.

Правовой акт принят в соответствии с законом от 5 мая 1998 года № 154-З «Об административно-территориальном устройстве Беларуси». Как сообщили в Совете депутатов, изменение границ указанных населенных пунктов необходимо для включения в их черту строящихся жилых домов.

Решение вступает в силу после его официального опубликования.