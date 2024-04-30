В Минском районе изменены границы трех населенных пунктов

Правовой акт принят в соответствии с законом от 5 мая 1998 года № 154-З «Об административно-территориальном устройстве Беларуси». Как сообщили в Совете депутатов, изменение границ указанных населенных пунктов необходимо для включения в их черту строящихся жилых домов.