Axios: США готовят меры против МУС на случай выдачи ордера на арест Нетаньяху

Как сообщал The New York Times, власти Израиля все больше верят в то, что МУС планирует выдать ордера на арест высокопоставленных израильских чиновников из-за военных действий в секторе Газа. Чиновников могут обвинить в препятствовании доставке гуманитарной помощи в сектор Газа и в чрезмерно жестком ответе на нападение палестинского движения «Хамас». По данным Reuters, прокуроры МУС уже допросили сотрудников двух больниц в секторе Газа. Белый дом США утверждает, что расследование действий Израиля в Газе не входит в юрисдикцию МУС. Axios писал, что господин Нетаньяху попросил президента США Джо Байдена не допустить выдачи ордеров МУС на арест.