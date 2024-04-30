Axios: США готовят меры против МУС на случай выдачи ордера на арест Нетаньяху

Один из членов Республиканской партии сообщил Axios, что в разработке находится законопроект, который будет «реагировать на любые ордера». Подробности документа не приводятся. Председатель комитета Палаты представителей по иностранным делам Майкл Маккол заявил, что ожидает принятия палатой законопроекта сенатора Тома Коттона о санкциях в отношении должностных лиц МУС, участвующих в расследовании действий США и их союзников. При этом он выразил надежду, «что до этого не дойдет».
Спикер Палаты представителей Майк Джонсон вчера, 29 апреля, назвал якобы планируемые МУС ордера на арест «позорными» и «беззаконными». Он призвал администрацию США «немедленно и недвусмысленно потребовать отставки МУС», а также «использовать все доступные инструменты, чтобы предотвратить такую мерзость». «Если администрация Байдена не встретит сопротивления, МУС сможет создать и взять на себя беспрецедентные полномочия по выдаче ордеров на арест американских политических лидеров, американских дипломатов и американских военнослужащих», — уверен господин Джонсон.
В МУС пока никак не комментировали информацию о возможных санкциях против суда.
Как сообщал The New York Times, власти Израиля все больше верят в то, что МУС планирует выдать ордера на арест высокопоставленных израильских чиновников из-за военных действий в секторе Газа. Чиновников могут обвинить в препятствовании доставке гуманитарной помощи в сектор Газа и в чрезмерно жестком ответе на нападение палестинского движения «Хамас». По данным Reuters, прокуроры МУС уже допросили сотрудников двух больниц в секторе Газа. Белый дом США утверждает, что расследование действий Израиля в Газе не входит в юрисдикцию МУС. Axios писал, что господин Нетаньяху попросил президента США Джо Байдена не допустить выдачи ордеров МУС на арест.