Молдова и Украина обменяются опытом по законам о борьбе с пропагандой и дезинформацией

КИШИНЕВ, 30 апр — Sputnik. Молдова и Украина проведут обмен опытом по ряду законов, направленных на борьбу с пропагандой и дезинформацией, об этом на встрече в Кишиневе договорились председатель парламента Молдовы Игорь Гросу и вице-спикер Верховной Рады Украины Елена Кондратюк.
По словам Гросу, с момента начала конфликта на Украине «и мы, и наши украинские соседи столкнулись с гибридной войной в социальных сетях, направленной на введение страха в общество и дискредитацию государственных институтов».
Собеседники также обсудили аспекты двустороннего молдавско-украинского сотрудничества и тему евроинтеграции.
Елена Кондратюк также встретилась с молдавским вице-спикером Дойной Герман, которая сообщила, что Молдова оказывает поддержку более чем 117 тысячам украинских беженцев, «которым обеспечен доступ к основным правам (социальной, медицинской, образовательной помощи) и защиту от дискриминации в любой форме».
Вице-спикер Верховной Рады Украины Елена Кондратюк посетила Республику Молдова по приглашению вице-спикера парламента Дойны Герман. Программа визита также включала дискуссии с министром здравоохранения Аллой Немеренко, представителями МИД и Министерства образования, руководством Центра стратегических коммуникаций и борьбы с дезинформацией, а также с женщинами-предпринимательницами из украинской общины.