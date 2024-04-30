Радий Хабиров поздравил пожарных с профессиональным праздником

Сегодня служба пожарной охраны России празднует свое 375-летие. Глава Башкортостана поздравил пожарных со знаменательной датой.
Радий Хабиров в своем поздравлении подчеркнул, что служба прошла большой путь становления, изменения структуры и технической оснащенности. Но всегда в ней служили «бесстрашные, сильные люди».
— Пожарная охрана Башкортостана является одной из самых надёжных и мобильных служб оказания экстренной помощи. Вы эффективно обеспечиваете безопасность людей, жилого фонда, лесных ресурсов, всей нашей инфраструктуры.
За службу он поблагодарил и пожарных-ветеранов, отметив, что они являются примером героизма и самопожертвования. Всем сотрудникам противопожарной службы он пожелал здоровья, семейного благополучия и успехов в их непростой работе.