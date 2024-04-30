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Радий Хабиров поздравил пожарных с профессиональным праздником

Сегодня служба пожарной охраны России празднует свое 375-летие.

Сегодня служба пожарной охраны России празднует свое 375-летие. Глава Башкортостана поздравил пожарных со знаменательной датой.

Радий Хабиров в своем поздравлении подчеркнул, что служба прошла большой путь становления, изменения структуры и технической оснащенности. Но всегда в ней служили «бесстрашные, сильные люди».

— Пожарная охрана Башкортостана является одной из самых надёжных и мобильных служб оказания экстренной помощи. Вы эффективно обеспечиваете безопасность людей, жилого фонда, лесных ресурсов, всей нашей инфраструктуры.

За службу он поблагодарил и пожарных-ветеранов, отметив, что они являются примером героизма и самопожертвования. Всем сотрудникам противопожарной службы он пожелал здоровья, семейного благополучия и успехов в их непростой работе.

МЧС