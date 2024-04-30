Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Токаев принял спикера парламента Сингапура

Астана. 30 апреля. КазТАГ — Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял спикера парламента Сингапура Сеа Киань Пена, сообщает пресс-служба Акорды.

Источник: Акорда

«Президент Касым-Жомарт Токаев в резиденции Акорда принял парламентскую делегацию Сингапура во главе со спикером Сеа Киань Пеном», — говорится в сообщении во вторник.

Встреча прошла в дружественной и продуктивной обстановке, отражая глубокие отношения и стремление сторон к дальнейшему расширению двусторонних связей.

«Мы надежные, проверенные временем партнеры. Многое уже сделано для укрепления наших связей, но в то же время мы ставим перед собой высокие цели по дальнейшему развитию нашего сотрудничества», — сказал Токаев.

По мнению главы государства, парламентская дипломатия играет важнейшую роль в укреплении международного сотрудничества и содействии диалогу между странами.

«Как подчеркнул Касым-Жомарт Токаев, на сегодняшний день в Казахстане действуют более 140 сингапурских компаний и совместных предприятий, при этом общий объем инвестиций в экономику Казахстана превысил $1,4 млрд», — сказано в сообщении.

Сеа Киань Пен выразил благодарность главе государства за гостеприимство и отметил имеющийся огромный потенциал для углубления сотрудничества.

«На встрече особое внимание было уделено перспективам экономического и инвестиционного взаимодействия. Также были обсуждены вопросы региональной и международной повестки», — добавили в Акорде.