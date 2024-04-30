Токаев принял спикера парламента Сингапура

«Президент Касым-Жомарт Токаев в резиденции Акорда принял парламентскую делегацию Сингапура во главе со спикером Сеа Киань Пеном», — говорится в сообщении во вторник.
Встреча прошла в дружественной и продуктивной обстановке, отражая глубокие отношения и стремление сторон к дальнейшему расширению двусторонних связей.
«Мы надежные, проверенные временем партнеры. Многое уже сделано для укрепления наших связей, но в то же время мы ставим перед собой высокие цели по дальнейшему развитию нашего сотрудничества», — сказал Токаев.
По мнению главы государства, парламентская дипломатия играет важнейшую роль в укреплении международного сотрудничества и содействии диалогу между странами.
«Как подчеркнул Касым-Жомарт Токаев, на сегодняшний день в Казахстане действуют более 140 сингапурских компаний и совместных предприятий, при этом общий объем инвестиций в экономику Казахстана превысил $1,4 млрд», — сказано в сообщении.
Сеа Киань Пен выразил благодарность главе государства за гостеприимство и отметил имеющийся огромный потенциал для углубления сотрудничества.
«На встрече особое внимание было уделено перспективам экономического и инвестиционного взаимодействия. Также были обсуждены вопросы региональной и международной повестки», — добавили в Акорде.