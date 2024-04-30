Лукашенко потребовал завершить посевную к 9 мая

МИНСК, 30 апр — Sputnik. Сев сельскохозяйственных культур должен быть завершен к 9 мая, потребовал президент Беларуси Александр Лукашенко.
Во вторник, 30 апреля, глава государства в рамках традиционной ежегодной поездки в регионы, пострадавшие от последствий аварии на Чернобыльской АЭС, посещает Костюковичский район.
«Сейчас надо по-военному сеять. К 9 мая мы должны посеять все, и кукурузу в том числе. Поэтому надо работать день и ночь. От этого никуда не деться».
Лукашенко обратил особое внимание на возделывание льна, чтобы обеспечить перерабатывающие предприятия республики качественным сырьем, отметив, что фабрики и льнозаводы «нельзя держать на коротком поводке».
Президент также призвал аграриев подумать над структурой посевов, исходя из условий на местах. Он привел в пример рапс — культура приносит неплохие деньги, но торопиться с ней не стоит: у полей разная плодородность, поэтому нужно внимательно относиться к тому, что именно на них сеять.
Глава государства напомнил, что после посевной у сельского хозяйства появится следующая важная задача — заготовка кормов. К ней тоже нужно подойти серьезно.