Лукашенко потребовал завершить посевную к 9 мая

Президент также призвал аграриев подумать над структурой посевов, исходя из условий на местах. Он привел в пример рапс — культура приносит неплохие деньги, но торопиться с ней не стоит: у полей разная плодородность, поэтому нужно внимательно относиться к тому, что именно на них сеять.