Гросу: мы очень внимательно следим за происходящим в Гагаузии

«Очевидно, что мы очень внимательно следим за тем, что там [в Гагаузии] происходит. Мы не стоим в стороне. Происходят визиты, обсуждения. Мы не общаемся с бандитами. (…) Мы контактируем с примарами, депутатами Народного собрания, со СМИ, бизнесменами. Их мало, но с теми, кто есть, мы продолжаем диалог».