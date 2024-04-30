Гросу: мы очень внимательно следим за происходящим в Гагаузии

КИШИНЕВ, 30 апр — Sputnik. Власти Молдовы «очень внимательно» следят за происходящим в Гагаузии и «сохраняют диалог» с мэрами, депутатами и бизнесом, заявил в телеэфире спикер парламента Молдовы Игорь Гросу.
«Очевидно, что мы очень внимательно следим за тем, что там [в Гагаузии] происходит. Мы не стоим в стороне. Происходят визиты, обсуждения. Мы не общаемся с бандитами. (…) Мы контактируем с примарами, депутатами Народного собрания, со СМИ, бизнесменами. Их мало, но с теми, кто есть, мы продолжаем диалог».
На вопрос ведущей о том, когда башкан Гагаузии Евгения Гуцул станет членом правительства, как этого требует закон, Гросу ответил, что у нее «нет шансов», так как «закон не предусматривает, что бандиты могут быть членами правительства».
Ранее в МИД России отметили, что угрозы официального Кишинева главе Гагаузской автономии Молдовы Евгении Гуцул являются свидетельством того, что президент республики Майя Санду использует законность для политического сведения счетов и давления. Как заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова, власти Молдовы не приняли законный демократический выбор жителей Гагаузской автономии, проголосовавших за избрание Гуцул на пост башкана и вынужденных выходить впоследствии на протесты и отстаивать свой выбор.