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Парад Победы в Казахстане проведут только в Байконыре

Байконыр. 30 апреля. КазТАГ — Айнаш Сейтмуратова. Парад Победы в Казахстане в 2024 году проведут только в Байконыре.

Источник: КазТАГ

Последний военный парад в Казахстане прошел 7 мая в 2018 году. В этом году торжественный марш решили не проводить в пользу укрепления боеготовности армии и экономии денег.

Однако есть город в Казахстане, где парад все-таки состоится. Городская администрация Байконыра заранее поделилась анонсом мероприятий на май. 9 мая в Байконыре проведут концерт, митинг, возложение цветов и Парад Победы на площади Ленина.

В Байконыре проживает более 70 тыс. человек, большинство — граждане Казахстана. Байконыр — часть комплекса «Байконур», который передан в аренду России до 2050 года. У него также есть статус, соответствующий городу федерального значения Российской Федерации.

В казахстанский бюджет за аренду ежегодно поступает $115 млн.

Казахстан не проводит Парад Победы уже пять лет подряд. В 2020 и 2021 годах мероприятия отменяли из-за пандемии коронавируса. В последующих годах министерство обороны отвечало, что есть другие приоритетные задачи.

Отметим, что президент Касым-Жомарт Токаев поручил уже начинать подготовку к празднованию в 2025 году 80-летия Великой Победы.