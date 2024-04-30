Парад Победы в Казахстане проведут только в Байконыре

Последний военный парад в Казахстане прошел 7 мая в 2018 году. В этом году торжественный марш решили не проводить в пользу укрепления боеготовности армии и экономии денег.
Однако есть город в Казахстане, где парад все-таки состоится. Городская администрация Байконыра заранее поделилась анонсом мероприятий на май. 9 мая в Байконыре проведут концерт, митинг, возложение цветов и Парад Победы на площади Ленина.
В Байконыре проживает более 70 тыс. человек, большинство — граждане Казахстана. Байконыр — часть комплекса «Байконур», который передан в аренду России до 2050 года. У него также есть статус, соответствующий городу федерального значения Российской Федерации.
В казахстанский бюджет за аренду ежегодно поступает $115 млн.
Казахстан не проводит Парад Победы уже пять лет подряд. В 2020 и 2021 годах мероприятия отменяли из-за пандемии коронавируса. В последующих годах министерство обороны отвечало, что есть другие приоритетные задачи.
Отметим, что президент Касым-Жомарт Токаев поручил уже начинать подготовку к празднованию в 2025 году 80-летия Великой Победы.