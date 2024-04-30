Глава Гагаузии заявила о своей невиновности перед судом по делу о финансировании партии

«Обвинения не имеют под собой никакой основы. Я докажу свою невиновность», — заявила она журналистам перед первым заседанием суда.
Гуцул обвиняют по двум эпизодам якобы в получении средств на финансирование избирательной кампании от организованной преступной группы. Ей грозит штраф или до семи лет тюрьмы с лишением права занимать определенные должности.
Ранее Гуцул, которая в мае 2023 года победила на выборах главы автономии, сообщила о давлении со стороны руководства Молдавии и Антикоррупционной прокуратуры. По ее словам, в ведомстве в обмен на закрытие уголовного дела, в котором она фигурирует, ей предложили отказаться от должности и оклеветать коллег из партии «Шор». В ответ Гуцул заявила, что не боится бездоказательных уголовных дел.
После победы на выборах Гуцул сообщила о намерении укреплять дружественные отношения региона с Россией и подвергла критике политику конфронтации с Москвой, которую проводит Кишинев. Власти Молдавии попытались объявить выборы незаконными, однако солидарность с ней выразил парламент Гагаузии, в регионе прошло несколько массовых акций в поддержку нового руководителя. После этого молдавский президент Майя Санду отказалась подписывать указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство страны.