Глава Гагаузии заявила о своей невиновности перед судом по делу о финансировании партии

Ранее Гуцул, которая в мае 2023 года победила на выборах главы автономии, сообщила о давлении со стороны руководства Молдавии и Антикоррупционной прокуратуры. По ее словам, в ведомстве в обмен на закрытие уголовного дела, в котором она фигурирует, ей предложили отказаться от должности и оклеветать коллег из партии «Шор». В ответ Гуцул заявила, что не боится бездоказательных уголовных дел.