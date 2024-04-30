Лукашенко о предпринимателях: все стали ИП, а работать некому

МИНСК, 30 апр — Sputnik. Белорусский президент Александр Лукашенко прокомментировал изменения в работе в республике индивидуальных предпринимателей, заявив, что никто их в стойло загонять не собирается.
Во вторник, 30 апреля, глава государства в рамках традиционной ежегодной поездки в регионы, пострадавшие от последствий аварии на Чернобыльской АЭС, посещает Костюковичский район.
Лукашенко подчеркнул, что в сфере индивидуального предпринимательства наведен порядок: ИП можно быть, если попасть в соответствующий список видов деятельности.
«А то у нас все стали ипэшниками, и работать некому. Порядок надо навести. Это не значит, что мы всех загоним в стойло. Нет. Но должен быть порядок».
Новации для ИП
По новому закону, который был официально опубликован 25 апреля, часть из них должна будет или открыть юридическое лицо, или уйти из бизнеса. Все будет зависеть от того, какие виды деятельности будут в специальном списке Совмина.
Правительство составит этот перечень до 1 июля, а с 1 октября перестанут регистрировать ИП, если их вид бизнеса не включен в список. «Невключенным» ИП, которые были зарегистрированы ранее, можно будет работать до конца 2025 года, и за это время надо открыть юрлицо по упрощенной схеме.
Не так давно замдиректора департамента Минэкономики по предпринимательству Ирина Бабаченок назвала некоторые виды деятельности, которые планируется оставить для ИП.
«Это розничная торговля, это услуги по перевозке пассажиров, это какие-то строительные работы, которые не требуют серьезной технологической подготовки».
О реформе для ИП власти Беларуси говорили еще в 2023 году, когда проект нынешнего закона был принят в первом чтении. На тот момент в документе говорилось, например, что ИП не смогут заниматься организацией концертов.