Лукашенко о предпринимателях: все стали ИП, а работать некому

Правительство составит этот перечень до 1 июля, а с 1 октября перестанут регистрировать ИП, если их вид бизнеса не включен в список. «Невключенным» ИП, которые были зарегистрированы ранее, можно будет работать до конца 2025 года, и за это время надо открыть юрлицо по упрощенной схеме.