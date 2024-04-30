Правительство Молдавии одобрило поправки в закон о сносе памятников

«Законопроект об изменении закона о памятниках одобрен единогласно. Мы предоставляем больше ответственности местной администрации, подобные вопросы должны исключать из повестки правительства и переходить в повестку администрациям первого и второго уровня», — заявил Речан.

Министр культуры Молдавии Сергей Продан отметил, что местная администрация будет отвечать за определение памятников категории Б, их учет, а также проверку их состояния.

Таким образом, закон о памятниках будет дополнен статьей, в которой уточняется, что могут быть снесены монументы, «нарушающие общественный порядок и противоречащие хорошим манерам», речь о памятниках категории «Б», то есть находящихся в ведении местных органов власти.