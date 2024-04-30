Правительство Молдавии одобрило поправки в закон о сносе памятников

КИШИНЕВ, 30 апр — РИА Новости. Правительство Молдавии на заседании во вторник одобрило ряд поправок в законодательство, разрешающие снос ряда памятников, сообщил премьер Дорин Речан.
«Законопроект об изменении закона о памятниках одобрен единогласно. Мы предоставляем больше ответственности местной администрации, подобные вопросы должны исключать из повестки правительства и переходить в повестку администрациям первого и второго уровня», — заявил Речан.
Министр культуры Молдавии Сергей Продан отметил, что местная администрация будет отвечать за определение памятников категории Б, их учет, а также проверку их состояния.
Общественные деятели и оппозиционные политики в республике не исключают, что новые изменения в законодательстве могут затронуть также обелиски и стелы в честь воинов-освободителей Молдавии, которые установлены практически в каждом селе республики.
Посольство России неоднократно выражало обеспокоенность актами вандализма, связанными с осквернением или разрушением могил и памятников советским солдатам, а также жертвам Великой Отечественной войны в Молдавии.
Последний такой случай произошел в городе Рышканы, где вандалы осквернили памятник комсомольцам, погибшим во время Великой Отечественной войны.
Ранее глава координационного комитета «Победа» Алексей Петрович рассказал РИА Новости, что в Молдавии ежегодно регистрируется от пяти до восьми случаев вандализма в отношении памятников советским солдатам, но за 15 лет полиция не нашла ни одного виновного.