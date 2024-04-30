Аркен Утенов ушел с поста замглавы Агентства по стратегическому планированию и реформам

«Распоряжением главы государства Утенов Аркен Хамитович освобожден от должности заместителя председателя Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан», — говорится в Telegram-канале Акорды.
По информации на сайте Параграф «Юрист», Утенов Аркен Хамитович родился в ноябре 1983 года в Алматы. В 2006 году окончил Казахский национальный университет им. Аль-Фараби, в 2010 году — Университет Карнеги Меллона.
С 2006 по 2011 год — сотрудник банковского сектора. С 2011 по 2014 год — работа на разных должностях в Отделе социально-экономического мониторинга Администрации президента.
С 2014 по 2015 год — начальник управления налогообложения нерезидентов Комитета госдоходов МФ РК.
С 2015 по 2016 год — заведующий сектором Центра внешней политики Администрации президента.
С 2016 по 2019 год — заместитель заведующего Отделом внешней политики и международных связей Администрации президента. С 2019 по 2020 год — ответственный секретарь МИД РК. С 2020 года был заместителем председателя Агентства по стратегическому планированию и реформам.