Военнослужащий Дмитрий Холин объяснил посещение матча «Крылья Советов» — «Краснодар»

По словам Дмитрия Холина, этот вопрос он отрабатывал с присутствовавшим на игре генерал-лейтенантом Андреем Колотовкиным, под чьим началом служил до декабря 2023 года сначала в качестве замполита батальона 30-й отдельной мотострелковой бригады 2-й гвардейской армии, — затем в качестве начальника отделения боевой подготовки в звании майора. Андрей Колотовкин занимал должность командующего 2-й гвардейской общевойсковой Краснознаменной армией. Сейчас он является советником губернатора Самарской области.