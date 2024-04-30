Военнослужащий Дмитрий Холин объяснил посещение матча «Крылья Советов» — «Краснодар»

По словам Дмитрия Холина, этот вопрос он отрабатывал с присутствовавшим на игре генерал-лейтенантом Андреем Колотовкиным, под чьим началом служил до декабря 2023 года сначала в качестве замполита батальона 30-й отдельной мотострелковой бригады 2-й гвардейской армии, — затем в качестве начальника отделения боевой подготовки в звании майора. Андрей Колотовкин занимал должность командующего 2-й гвардейской общевойсковой Краснознаменной армией. Сейчас он является советником губернатора Самарской области.
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Вчера стало известно, что Дмитрия Холина назначили замполитом батальона 30-й мотострелковой бригады, которая находится в зоне действия СВО в районе поселка Очеретино в ДНР. Бывший вице-губернатор — экс-глава администрации губернатора Самарской области вернулся на службу в пятницу, 26 апреля.
Дмитрий Холин был демобилизован приказом командующего 2-й армии в феврале 2024 года. После чего его утвердили на должность главы администрации губернатора Самарской области. Но военная прокуратура по результатам проверки признала приказ о демобилизации незаконным и отменила его.
Бывший вице-губернатор Самарской области добровольно поступил на военную службу в сентябре 2022 года. Он не стал использовать положенную ему отсрочку как депутату губернской думы.