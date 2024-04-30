Глава Башкирии Радий Хабиров провёл совещание возле мавзолея Тура-хана.

«Всех приглашаю вместе с детьми прогуляться по пешеходной тропе к мавзолею Тура-хана. Кстати, мы до сих пор ведём научное исследования о судьбе этого великого человека и обязательно опубликуем результаты», — сказал Радий Хабиров.