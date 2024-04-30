Глава Башкирии Радий Хабиров провёл совещание возле мавзолея Тура-хана.

Сегодня глава Башкирии Радий Хабиров посетил с рабочим визитом Чишминский район. Руководитель республики провёл большое совещание на месте будущего Евразийского музея кочевых цивилизаций возле мавзолея Тура-хана.
Как рассказал Радий Хабиров в своём телеграм-канале, на территории будущего музея кочевых цивилизаций сейчас высаживают эндемичные степные растения, поскольку, как отметил Главарегиона, атмосфера должна соответствовать степной кочевой цивилизации. Кроме того, уже проложена пешеходная тропа от визит-центра Евразийского музея кочевых цивилизаций к мавзолею Тура-хана.
Как ранее сообщало информагентство «Башинформ», визит-центр откроется 6 июля. По словам Радия Хабирова, место станет первой частью музея. Его площадь составляет 600 кв. метров, в нём расположатся этнографическая, научная, туристическая элементы. Позже появятся СПА-отель «Кочевник», этнодеревня, Центр башкирской лошади и другие объекты.
«Всех приглашаю вместе с детьми прогуляться по пешеходной тропе к мавзолею Тура-хана. Кстати, мы до сих пор ведём научное исследования о судьбе этого великого человека и обязательно опубликуем результаты», — сказал Радий Хабиров.