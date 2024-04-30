Лукашенко думает над строительством в Белоруссии второй АЭС

«Мы поступили правильно. Это самый чистый вид энергии. Не только электричество. Я хотел, чтобы в Беларуси появилась новая школа. А это образование. Сегодня у нас есть свои специалисты. И я хотел научить белорусов это делать», — отметил президент Белоруссии.