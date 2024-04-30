Лукашенко думает над строительством в Белоруссии второй АЭС

МИНСК, 30 апр — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что размышляет над строительством в Белоруссии второй АЭС, сообщает Sputnik Беларусь.
«Наверное, наше общество уже переболело постчернобыльским синдромом», — приводит слова Лукашенко госагентство Белта. Он отметил, что очень переживал, принимая решение о строительстве АЭС.
«Мы поступили правильно. Это самый чистый вид энергии. Не только электричество. Я хотел, чтобы в Беларуси появилась новая школа. А это образование. Сегодня у нас есть свои специалисты. И я хотел научить белорусов это делать», — отметил президент Белоруссии.
Лукашенко уверен, что поступил мудро, построив БелАЭС, несмотря на всю критику и давление со стороны Польши и Литвы.
По его словам, сейчас им постепенно овладевает мысль о возможности строительства еще одной станции. «Пока думаем. Очень бы хотелось вторую станцию построить», — сказал Лукашенко.