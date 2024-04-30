Рогов заявил, что в Работине остаются только незначительные очаги сопротивления ВСУ

«Остались небольшие точки сопротивления. Думаю, что они сопротивляются потому, что не понимают, что уже все. У них нет реальной оценки ситуации, чтобы сдаваться. Эти очаги сопротивления — два-три человека максимум», — сказал он.
По словам Рогова, подразделения ВСУ в настоящее время пытаются удержать позиции на кладбище к северу от населенного пункта.
В конце февраля Минобороны РФ информировало, что в результате штурмовых действий российским подразделениям удалось закрепиться в Работине. До последнего времени ВСУ безуспешно пытались вернуть утраченные позиции, перебрасывая на этот участок линии соприкосновения подкрепления с других направлений.