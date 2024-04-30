Лукашенко высказался против выпускных «на лимузинах»

«Нельзя по окончании общеобразовательной средней школы делать то, что вы говорите. Какой-то там “крутяк” тебе помог или ты побогаче — ты лимузин заказал, приехал твой отпрыск в школу. А как другие смотрят? А как родители смотрят? Это неправильно. Я публично говорю: нам нельзя это культивировать, нельзя нам это поддерживать. Это плохо», — добавил он.