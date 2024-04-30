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Лукашенко высказался против выпускных «на лимузинах»

Президент Александр Лукашенко заявил, что крайне негативно относится к тому, что выпускные в школах превращаются в шоу на лимузинах и с посещением развлекательных заведений.

«Это должен быть праздник, куда идут девушка, парень, за руки взявшись, — коллективом. Попляшут, рассвет встретят», — сказал Лукашенко в Костюковичах, отвечая на вопросы местных жителей. Его цитирует БелТА.

По словам Лукашенко, «нельзя допускать расслоения».

«Нельзя по окончании общеобразовательной средней школы делать то, что вы говорите. Какой-то там “крутяк” тебе помог или ты побогаче — ты лимузин заказал, приехал твой отпрыск в школу. А как другие смотрят? А как родители смотрят? Это неправильно. Я публично говорю: нам нельзя это культивировать, нельзя нам это поддерживать. Это плохо», — добавил он.

Он также поручил взять вопрос проведения выпускных на жесткий контроль.

Лукашенко Александр
образование